PSV thuis al ruim twee jaar ongeslagen in de eredivisie

PSV is inmiddels al 33 wedstrijden op rij ongeslagen in eigen huis: Feyenoord was de laatste ploeg die in Eindhoven wist te winnen in de eredivisie en dat gebeurde op 18 september 2016. Een clubrecord is dat niet, maar wel nadert PSV de serie tussen januari 2005 en januari 2007, waarin de club 37 keer op rij ongeslagen bleef. Het absolute record in de eredivisie is ook in handen van PSV, dat tussen 1983 en 1989 liefst 93 keer ongeslagen bleef.