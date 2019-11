PSV tobt als nooit tevoren, Van Bommel komt bedrogen uit

Poll 'Als dit nog even doorgaat, is het seizoen naar de vaantjes’

8 november Vijf duels op rij in alle competities wist PSV al niet meer te winnen dit seizoen. Tegen LASK Linz ging het donderdagavond gigantisch mis waardoor PSV op dit moment de derde plek bezit in de groepsfase van de Europa League. Die geeft geen recht op kwalificatie voor de knock-outfase. ,,Als dit nog even doorgaat, is het seizoen naar de vaantjes”, concludeerde PSV-watcher Rik Elfrink.