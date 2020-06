PSV tóch langer door met Energiedirect.nl als rugsponsor: ‘In deze tijd fantastisch nieuws’

door Rik Elfrink

PSV en rugsponsor Energiedirect.nl gaan langer met elkaar door. Het huidige contract liep eind volgend seizoen af en daarna zou het energiebedrijf een stapje terug doen in de zogeheten sponsorpiramide van de Eindhovense club. De samenwerking bevalt beide partijen zo goed dat Energiedirect.nl heeft besloten om tóch een jaar langer door te gaan. Tot medio 2022 staat de Bossche onderneming op de rug van het PSV-shirt. ,,In deze tijd fantastisch nieuws”, vindt commercieel directeur Frans Janssen van PSV. ,,We hebben aan Energiedirect.nl een stabiele partner, die er via publieksacties in is geslaagd een goede band met onze supporters op te bouwen. Als je elkaar dan in deze vorm kunt vinden in een heel moeilijke periode voor iedereen, mag je daar als club ontzettend blij mee zijn.”

De overeenkomst wordt vrijdag bekrachtigd. Tussen 2016 en 2019 was Energiedirect.nl hoofdsponsor van PSV en vorig seizoen werd het stokje overgedragen aan vijf grote partners die de naam ‘Brainport Eindhoven’ op het shirt financierden. In 2016 stapte de energieleverancier in bij PSV, nadat Philips 33 jaar shirtsponsor was geweest. Het zorgde voor de nodige emoties bij de achterban van PSV, maar de aanvankelijke scepsis en weerstand verdween bij velen. ,,We willen een betrokken sponsor zijn”, zegt woordvoerster Ilse Steenbergen van het bedrijf. ,,Ons idee daarbij is altijd geweest dat het niet alleen de club moet zijn die profiteert. Met onze acties proberen we ook om de supporters iets dichter bij PSV te brengen.”