PSV-toezichthouders content met terugkeer Van Breukelen: ‘Hans heeft alles meegemaakt’

Van Breukelen verruilde het commissariaat bij PSV in 2016 voor een baan als technisch eindverantwoordelijke bij de KNVB. Na een aantal strubbelingen legde hij ruim een jaar later zijn functie neer. Voor PSV geen enkele reden om anno 2019 niet nog eens bij Van Breukelen aan te kloppen, die in Eindhoven als commissaris jarenlang werd gewaardeerd. Zijn opvolger Frank Arnesen nam inmiddels alweer de wijk naar Anderlecht, omdat hij nog op dagbasis actief wilde zijn in de voetballerij.

Albers geeft aan dat Van Breukelen naar zijn mening bijvoorbeeld goed werk heeft verricht in een periode waarin het sportief minder ging met PSV. ,,Een rol als commissaris is per definitie een functie waarin je op de achtergrond werkt, maar toch belangrijk kunt zijn. Voorzover ik het mag inschatten, vind ik dat Hans bijvoorbeeld in de periode rond 2013 op een voor PSV belangrijke manier heeft bijgedragen aan het leggen van een nieuw fundament. Het was toen onrustig rond de club en hij weet in die situaties hoe er gehandeld moet worden. Commissarissen zijn niet eenvoudig te vinden voor ons. Het moet gaan om mensen die de kleur van onze club uitstralen, niet meer dagelijks actief zijn in de voetballerij, een goed denk- en werkniveau hebben en hun sporen hebben verdiend in de sport. Hans voldoet perfect aan dat profiel. Hij is een PSV’er bij uitstek, die alles heeft bereikt en de wetten van de topsport kent. Ook op bestuurlijk niveau is hij van waarde geweest voor de club en we zijn dus blij dat hij terug is.”