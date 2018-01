PSV toont interesse in verdediger Philippe Sandler van PEC Zwolle

Sandler (20) is afkomstig uit de opleiding van Ajax. Ook AZ is voor de rechtspoot, die links centraal in de verdediging bij PEC speelt, in de markt. Hij moet ongeveer 2,5 miljoen euro kosten en eerder grepen de Alkmaarders al een keer mis. Hoe concreet PSV op dit moment voor hem in de markt is, is nog niet duidelijk. Geen van de betrokken partijen wil bevestigen dat er al een bieding is gedaan. Wel is de interesse in Zwolle en bij Sandler zelf bekend.