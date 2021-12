PSV-topscorer Yorbe Vertessen is blij dat Luc Nilis hem in de jeugopleiding advies gaf: ‘Nu dit volhouden’

VideoMet twee goals was Yorbe Vertessen zondagavond de man van de wedstrijd tijdens RKC-PSV. De Eindhovenaren wonnen uiteindelijk eenvoudig met 4-1 en behielden in speelronde 17 de koppositie in de eredivisie.

Vertessen zelf was er blij mee. ,,Wij hebben gewoon een goede ploeg”, zei hij na afloop van het duel, waarin hij nog een uitbrander kreeg van trainer Roger Schmidt. ,,Ik had Carlos (Vinícius, red.) niet gezien”, zo gaf hij na afloop aan als verklaring waarom hij bij een 0-3 stand een bal niet legde op zijn medespeler.

Niet onthutst

De aanvaller had geen basisplek, nadat hij in een doordeweekse wedstrijd tegen Fortuna Sittard geen beste indruk maakte. ,,Op de een of andere manier kwam ik er niet lekker in, dat klopt. Vandaag liep het goed en konden we met Carlos (Vinícius) voorin de ballen vasthouden, waarna ik regelmatig de diepte in kon duiken.” Vertessen was niet onthutst dat hij op de bank moest plaatsnemen. ,,Nee, ik probeer gewoon te geven wat ik heb en sta klaar als het team me nodig heeft. Misschien ben ik soms nog wat te lief als het gaat om mijn plek opeisen, maar als ik goed presteer zullen ze me er niet uithalen. Dat ik nu topscorer in de eredivisie ben, geeft een heerlijk gevoel. Ik heb dat altijd gewild en wil het nu volhouden.”

Druistigheid

Vertessen scoort gemiddeld vaker dan een keer per eredivisiewedstrijd in dit seizoen. Een van zijn uitdagingen was het afwerpen van de druistigheid die bij zijn snelheid past. Soms was hij zo snel dat hij het overzicht verloor. ,,In de jeugdopleiding heb ik tips gehad van Ruud van Nistelrooy en Luc Nilis en daar ben ik blij mee. Als ik een ding moet noemen dat ik van ze geleerd heb? Luc Nilis leerde me dat ik naar de bal moet blijven kijken als ik schiet.”

De Belg zou maar wat graag in zijn voetsporen treden, maar is natuurlijk een heel ander type speler. Geen absolute balvirtuoos, maar zijn snelheid is soms ongekend en een enorm wapen voor PSV. Daarnaast kan hij met zijn schoten heel efficiënt zijn. De nog maar 20-jarige aanvaller speelt graag als zogeheten ‘halve tien’ en ziet nog genoeg ruimte om zichzelf te verbeteren bij PSV. Na twee jaar vol blessures heeft hij zich in 2021 uitstekend ontwikkeld. ,,Dit is een mooie periode en nu is het zaak om die te bevestigen.”