PSV-trainer Ernest Faber na zege op Vitesse: ‘Slechte wedstrijden winnen enorm belangrijk’

Grote man daarbij was aanvoerder Denzel Dumfries, leider in woord en gebaar bij PSV. Hij ging het strafschopgebied van Vitesse in en werd volgens arbiter Makkelie onreglementair behandeld. Dumfries dwong de penalty in ieder geval af en Sam Lammers velde het vonnis vanaf de stip. Daarna was het Cody Gakpo die voor de 1-2 zorgde.

Trainer Ernest vond dat PSV voor rust matig speelde en na rust de zaken knap rechtzette. ,,Je komt met 1-0 achter en gezien de omstandigheden is het hier niet makkelijk. Het zegt iets over de fase waarin we nu verkeren. We draaien de situatie ook om omdat iedereen zijn rol in het team accepteert. Slechte wedstrijden winnen is nu belangrijk. Het resultaat geeft zelfvertrouwen en zorgt voor energie naar de volgende wedstrijd. Als je kijkt waar we vandaan komen, is dit best knap.”