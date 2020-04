PSV-trainer Ernest Faber: ‘Onze laatste wedstrijd lijkt wel tien jaar geleden’

Nicolas Isimat-Mi­rin wil na zijn carrière terug naar Brabant

17 april Nicolas Isimat-Mirin verliet PSV in de winter van seizoen 2018-2019, maar heeft nog altijd warme gevoelens voor de club waarmee hij drie keer kampioen van Nederland werd. ,,Ik wil na mijn carrière weer in de buurt van Eindhoven wonen of in Brabant”, zei hij vrijdag voor de camera van PSV-TV.