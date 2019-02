PSV-trainer Mark van Bommel maakt zich geen zorgen: ‘Met het punt moeten we tevreden zijn’

,,Helemaal niet. Voor de winterstop hebben we dit soort wedstrijden ook gehad”, zei trainer Mark van Bommel. ,,FC Utrecht wilde er een vechtwedstrijd van maken. We kwamen er niet doorheen. We hadden na rust de controle door meer via de zijkanten te komen. We moeten denk ik ook nog winnen, maar zij hadden ook een kans op de 3-2.”

Over de VAR-momenten was veel discussie. Dat is bijna wekelijks zo, ziet Van Bommel. ,,Als wij een penalty op een 1-0 stand krijgen, kan het een heel andere wedstrijd worden en graaft Utrecht zich waarschijnlijk niet helemaal in. Bij De Jong moeten wij een penalty krijgen. Er wordt bewust aan zijn shirt getrokken. Dumfries veroorzaakt onbewust een penalty omdat hij uitgleed.”

Van Bommel had gezien dat er na de 2-0 een team bleef staan bij PSV, dat vocht voor een beter resultaat. ,,Of we nou 3-0 voorstaan, 2-0 of 1-0 of 2-0 achter, dat maakt niet uit. De kracht van dit elftal is dat we blijven doen wat met moeten doen. En op basis van de statistieken denk ik dat we hier gewoon moeten winnen. In de eerste helft kwamen we er moeilijk doorheen, maar hadden we wel drie kansen. Als je van tevoren zegt dat je 2-0 achter staat met rust. We moeten gezien het wedstrijdverloop tevreden zijn met het punt, al willen we liever winnen.”