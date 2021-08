PSV-trainer Roger Schmidt denkt dat zijn team ‘top level’ moet zijn tegen Benfica

,,Benfica is een heel goed team, met veel individuele kwaliteiten aan boord. In balbezit hebben ze bijna altijd oplossing. We moeten hen van de goal af zien te houden en goed verdedigen als team. We zijn daar klaar voor en willen de groepsfase van de Champions League halen, na een goede voorbereiding.”

Schmidt denkt niet dat PSV iets speciaals moet gaan doen. ,,We moesten in de vorige wedstrijden in Europees verband ook een hoog niveau halen en nu wederom. De kracht van beide teams is aanvallend voetbal en wij geloven in onszelf. Of we favoriet zijn of niet, maakt me niet uit. Die discussie laat ik aan de buitenwacht.”