PSV-trainer Roger Schmidt gaat zonder sociale media door het leven: ‘Soms heb je twijfel’

Het was een bewogen week voor Roger Schmidt, de trainer van PSV. Vooral de situatie van Eran Zahavi hakte erin bij PSV, dat de Israëliër dinsdag weer op de training ontving. Hij is gewoon een optie voor de wedstrijdselectie tegen PEC Zwolle en zou donderdag in theorie ook gewoon kunnen starten.

,,Het is heel zwaar om met zoiets om te gaan”, zei Schmidt woensdag in de persconferentie voor het duel met PEC over de overval waarin het gezin-Zahavi verzeild raakte.

,,Naar omstandigheden gaat het goed. Godzijdank is met hun gezondheid niks vreselijks gebeurd. Ze willen graag zo snel mogelijk weer een normaal leven leiden. We ondersteunen hen waar mogelijk en hebben elke dag getelefoneerd. Vandaag spreken we elkaar opnieuw en dan bekijken we of hij donderdag kan spelen. We hebben hem nodig zeg ik als trainer, maar ik had er ook begrip voor gehad als hij niet had kunnen spelen.”

Volledig scherm Eran Zahavi kan donderdag gewoon spelen tegen PEC, zo is de verwachting. © Pro Shots / Thomas Bakker

Blijft hij na dit seizoen gewoon in Eindhoven bij PSV?

,,Gespeculeerd wordt er toch. Ik geloof dat Eran zich uitgezonderd de situatie van zondag goed heeft gevoeld in Nederland en ik ga ervan uit dat hij gewoon speler bij ons blijft.”

Terug naar het voetbal. Donderdag moet PSV tegen PEC Zwolle in eigen huis winnen om de strijd om de tweede plek zondag goed te kunnen afsluiten.

Een makkelijke wedstrijd?

,,Nee geenszins. We hebben onlangs tegen sc Heerenveen thuis gespeeld (2-2 gelijkspel, red.) en zij waren in dezelfde situatie als Zwolle. Zondag hebben we tegen Willem II kwaliteit getoond. We lieten spirit zien en konden ons onder moeilijke omstandigheden op het voetbal concentreren.”

Is het spannend in de strijd om plek twee?

,,Ik kijk niet naar het programma van anderen. Wij kunnen de tweede plek zelf halen door twee keer te winnen en daar hebben we zelf ook heel hard voor gewerkt in dit seizoen. We hebben alles in eigen hand.”

Volledig scherm PSV moest het eerder dit jaar twee keer afleggen tegen AZ. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Hoe is het met Mario Götze?

,,Hij had lichte spierklachten dit weekend. Voor afgelopen zondag was het risico te groot en morgen gaan we het zien. Als hij honderd procent fit is, is hij een optie voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Anders voor zondag. Het is nog niet helemaal zeker of hij er dan bij is. Het is wel waarschijnlijker dan morgen.

En Mohamed Ihattaren, kan hij spelen?

,,Gisteren heft hij weer getraind. Maar tegen PEC is hij er nog niet bij. Zondag misschien wel. Timo Baumgartl zou er ook zondag misschien nog bij kunnen zijn. De spelers die er tegen Willem II waren, plus Eran Zahavi, zijn er allemaal weer. We hebben ze allemaal nodig. Alle langer geblesseerden komen dit seizoen sowieso niet meer in actie.”

Wat vond u van het optreden Yorbe Vertessen tegen Willem II?

,,Je zag zijn kwaliteiten toen wij scoorden. Zijn snelheid is geweldig en ook zijn balcontrole is goed. Hij kan in kleine ruimtes oplossingen vinden, is gevaarlijk. Hij is dapper ook, na een lastige blessurehistorie in de laatste twee jaar. Als dat niet was gebeurd, was zijn situatie nu veel beter geweest. Nu gaat het gelukkig goed, zonder problemen. Ik wil hem graag in de ploeg voor volgend seizoen hebben.”

Kan Marco van Ginkel donderdag weer spelen?

,,Hij was gisteren nog wat moe, maar is hersteld. Ook Pablo (Rosario, red.) was wat vermoeid zondag, waardoor ik de keuze voor Marco heb gemaakt. Het is niet zo dat Marco nu Pablo is geblesseerd, maar het was gewoon het goede moment nu om het zo te doen.”

Volledig scherm Marco van Ginkel zit ook donderdag weer bij de PSV-selectie voor het duel met Willem II. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Is uw groep dichter bij elkaar gekomen door de gebeurtenissen van zondag?

,,We hebben op het veld een duidelijk signaal afgegeven en Eran daarna zo goed mogelijk willen ondersteunen. In zware tijden is als altijd te zien of er spirit in een groep is.” Moet er meer veiligheid komen voor de spelers? ,,Het is iets waar we over na moeten denken. Als club zullen we daarmee over spelers spreken. En ook over bewustwording waar het sociale media betreft. Dat is iets waar je in de toekomst spelers in moet blijven ondersteunen.”

Quote Ik maak als voetbal­coach geen politieke statements Roger Schmidt , PSV

Is sociale media wel altijd goed, als in zetten spelers er soms niet te veel op?

,,Soms heb je twijfel. Internet heeft veel positieve effecten gehad en ook negatieve. Ik ben misschien wat old skool en heb de keuze gemaakt om zonder sociale media door het leven te gaan. De voetballers van nu groeien heel anders op dan wij vroeger. Dat geldt ook voor mijn kinderen. Iedereen moet zijn eigen beslissingen hierin nemen, al moet je bij een gebeurtenis als die van deze week ook goed kijken wat je er allemaal van je privé-leven op wilt zetten.”

Wat vindt u van de statement dat een aantal van uw spelers afgaf over het Israëlisch-Palestijns conflict?

Een aantal van hen gaf boodschappen af via sociale media, waaruit bleek dat ze verschillende standpunten hebben.

,,Ik ben een voetbalcoach en geen politiek deskundige. Ik maak als voetbalcoach geen politieke statements dus ga het er hier (bij de persconferentie, red.) niet over hebben. Als er problemen zouden zijn in onze groep, praten we erover.”

Volledig scherm Pablo Rosario helpt Denzel Dumfries na een krampaanval. © Pro Shots / Marcel van Dorst