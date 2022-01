PSV-trainer Roger Schmidt is boos als tennisser John McEnroe in z'n beste dagen: ‘Een bekwame grens ziet dit toch?’

Van Schmidt hoeft er geen zijlijntechnologie te komen. En ook geen andere peperdure innovatie. ,,Dit zal niet altijd gebeuren op deze manier. Nee, je hoeft hier geen doellijntechnologie voor te hebben. Zelfs geen VAR. De bal was gewoon honderd procent uit. Een bekwame grens ziet toch gewoon wat hier gebeurt?” Schmidt gelooft niet in complotten. ,,Ik heb verder geen twijfels over de scheidsrechter, maar volgens mij was dit gewoon een hele makkelijke beslissing. Als je honderd mensen vraagt of dit uit was, dan zeggen er honderd dat dit uit is. Ik kan het niet begrijpen.”