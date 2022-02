PSV-trainer Roger Schmidt is enorm teleurgesteld na tweede thuisnederlaag op rij: ‘We moeten hiervan leren’

Na afloop ging het uiteraard over de blunder van Yvon Mvogo, die de 1-2 inleidde. ,,Het is enorm jammer voor Yvon, omdat hij lang moest wachten om weer te spelen. Ik vond dat hij het verdiende om te starten, ook omdat Joël eerder niet het niveau toonde dat nodig was. Yvon veroorzaakt vervolgens de beslissende goal, terwijl wij best goed in de wedstrijd zaten. Ik had het idee dat wij op weg waren om de winnende te maken.”

Een keeper wissel je niet zomaar

Schmidt stelde dat het zijn beslissing was om Mvogo te laten keepen. ,,Het is erg ongelukkig en weer een gekke goal. Een keeper wissel je niet zomaar en dat doe je niet elke keer”, zei hij ook. Dat lijkt erop te duiden dat Mvogo voorlopig gewoon blijft staan, om te beginnen dinsdag in het bekerduel met NAC. PSV speelt dan in de kwartfinale van het tweede toernooi van Nederland, maar moet eerst herstellen van de zeperd tegen AZ. ,,Het is geen toeval dat het steeds misgaat en we moeten hiervan leren. Ik zag in ieder geval geen ploeg die het opgaf. Na rust zaten we er goed in, totdat het fout ging bij de goal. Ik heb geen twijfels dat wij de volgende wedstrijd weer goed kunnen spelen.”