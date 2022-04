PSV-trainer Roger Schmidt op een handtekening na naar Benfica, waar al gerekend wordt op een aantal Eindhovense medereizigers

Er wordt in Benfica op gerekend dat Schmidt een aantal PSV'ers mee wil nemen naar zijn nieuwe club. Allereerst zal hij een aantal stafleden meenemen, waaronder waarschijnlijk assistent-coach en vertrouwensman Jörn Wolf. Of fysiek trainer Benjamin Kugel ook meegaat, is nog niet bekend. Hij vertrekt wel bij PSV. Daarnaast werkt Schmidt bij PSV momenteel met nog een assistent: Jens Wissing. Ook van hem is nog niet bekend of hij volgend seizoen in de Portugese hoofdstad werkt.