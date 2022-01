PSV-trainer Roger Schmidt vindt dat zijn ploeg nog slimmer moet worden: ‘Joey heeft al laten zien dat hij kan vechten’

,,De spelers deden het goed, ondanks een aantal fysieke problemen in de selectie en weinig ritme. Het was geen perfecte wedstrijd, dat heeft iedereen kunnen zien. Toch hebben we verdiend de zege gepakt. We maken een goede goal en we hadden wat slimmer moeten zijn in het herkennen van de momenten en ook in de uitvoering om de wedstrijd sneller te kunnen beslissen. Ik ben blij dat we goed verdedigd hebben en geen tegengoals kregen”, zei Schmidt.

Quote Hij raakt steeds meer gewend aan deze plek en krijgt op dit moment de voorkeur Roger Schmidt, PSV

Niet zenuwachtig

Dat zijn ploeg met André Ramalho, Eran Zahavi, Noni Madueke en Ibrahim Sangaré meerdere sleutelspelers mist, betekent niet dat hij continu zenuwachtig over zijn stoel schuift. ,,We hebben dit vaker gehad en toch steeds een goed team op het veld gezien. Onze spelers zijn klaar als het team ze nodig heeft. Armando Obispo en Olivier Boscagli deden het goed in het centrum nu en we wonnen voldoende tweede ballen. De hele laatste lijn, ook met Jordan Teze en Mauro Júnior, was er vandaag.”

Roger Schmidt ziet zeker mogelijkheden voor Joey Veerman bij PSV. ,,Hij is technisch goed, aan de bal vooral ook."

Veerman

Over het debuut van Joey Veerman was de coach van PSV tevreden. ,,Het is een goede transfer voor ons. Om hem zo snel mogelijk te laten integreren, is belangrijk om hem te laten spelen. Hij kon even niet trainen, maar heeft nu twee keer alles meegedaan. Hij is technisch goed, aan de bal vooral ook. Hij is erg creatief. Vandaag was het belangrijk om te laten zien dat hij ook kan vechten en dat is gebeurd. Als centrale middenvelder heb je het hele pakket nodig. PSV is een goede kans voor een volgende stap in zijn ontwikkeling.”

PSV bekijkt de transfermarkt

Wat betreft de geplande inkomende transfer van een nieuwe verdediger was Schmidt duidelijk. Er is geen haast bij PSV. ,,We checken de markt, dat zeker, maar ik ben heel kalm op dit punt. We hebben een aantal goede spelers voor de centrale verdediging en met Jenson Seelt nog een goed talent in onze club. We zijn zeker kwetsbaar als er iets gebeurt, dat besef ik, maar nu is het belangrijk om te focussen op de spelers die er zijn. Mauro Júnior heeft het vandaag bijvoorbeeld weer goed gedaan en valt op in zijn voorwaartse manier van verdedigen. Hij raakt steeds meer gewend aan deze plek en krijgt op dit moment de voorkeur, omdat hij betrouwbaar is en ook zijn bijdrage levert. Philipp (Max, red.) is wel weer fit, maar mist nu even het ritme dat Mauro wel heeft.”

PSV-middenvelder Joey Veerman in Groningen.