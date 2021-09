PSV-trainer Roger Schmidt wil Maxi Romero belonen en hem tegen Real Sociedad in de selectie opnemen

PSV probeert Gakpo nog tijdig op te lappen voor AZ-uit

7 september Of het lukt, is nog niet zeker. Toch gaat PSV deze week zeker proberen om Cody Gakpo nog klaar te stomen voor het eredivisieduel van zaterdag met AZ. Door een lichte blessure traint hij momenteel in Eindhoven op geleide van de pijn en is hij dinsdagavond niet inzetbaar bij Oranje tegen Turkije.