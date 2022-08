PSV-trainer Ruud van Nistelrooij richt zich met zijn team alleen maar op Go Ahead Eagles: ‘We zijn zeker bezig met versterkingen’

PSV trainde vrijdagmorgen op trainingscomplex De Herdgang met dezelfde 26 spelers als afgelopen week voor het duel met AS Monaco. ,,De spelers zijn fit, we hebben geen blessures opgelopen in deze week”, aldus de coach, die nog wel Mauro Júnior, Yorbe Vertessen, Noni Madueke en Olivier Boscagli mist.

Van Nistelrooij is niet bezig met het treffen met Glasgow Rangers van volgende week, omdat hij zich eerst volledig met PSV wil concentreren op Go Ahead Eagles-uit. ,,Dat is waar het nu om gaat en ik kan me er niks bij voorstellen dat je nu aan iets anders denkt. Het gaat nu allemaal om morgen. Ik vind dat heel logisch. We willen in de eredivisie het beste realiseren en spelen een moeilijke uitwedstrijd. We zullen daar vol aan de bak moeten, want het is een goede ploeg.”

Verbeterpunten

Hij zag na het duel met AS Monaco genoeg verbeterpunten. ,,We konden niet lang en heel goed de bal houden. Als dat wel lukte, lag de bal er voor ons in. Idealiter zou je dat allemaal snel veranderen, maar er is tijd voor nodig.”

Wie er spelen tegen Go Ahead Eagles. ,,We kijken goed naar het aantal speelminuten en het sterkst mogelijke team morgen. We hebben deze week twee dagen meer rust gehad na dinsdag en daarin konden we de wedstrijd goed verwerken. Dat is een fysiek en mentaal gebeuren. De eerste twee dagen zijn heel belangrijk in het herstelproces.”

De trainer zou nog graag versterkingen aan zijn selectie toegevoegd zijn. ,,We zijn daar zeker mee bezig. Als je kijkt naar het schema, weet je dat je jezelf zo goed mogelijk moet beschermen met een sterke selectie. Het liefst hebben we dat zo snel mogelijk voor elkaar, want de wedstrijden wachten niet.”

