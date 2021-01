PSV-trainer Schmidt denkt dat zijn ploeg Feyenoord had kunnen vloeren: ‘We hadden vier keer kunnen scoren’

,,Zij (Feyenoord, red.) gebruiken hun momenten in de counters. Wij staan op die momenten niet goed”, aldus de Duitse trainer. ,,We hebben na rust alles geprobeerd en onze kansen niet gebruikt. Ik ben niet teleurgesteld in de prestatie van mijn team. Mijn gevoel is dat de ploeg alles heeft geprobeerd. We waren in staat om te winnen hier. Maar na drie tegengoals is het moeilijk. Feyenoord heeft het perfect uitgespeeld en voor nu moeten we dat accepteren.”

Geluk

PSV schoot 17 keer op goal en Feyenoord 6 keer, gaf Schmidt aan. Ook had PSV dertien keer een corner mogen nemen en Feyenoord maar een keer. Toch stond het na negentig minuten 3-1. ,,We hebben kansen gecreëerd na rust en hadden voor rust onze restverdediging beter op orde moeten hebben en in de pressing dingen beter kunnen doen. Dan was alles mogelijk geweest. Met iets meer geluk waren we teruggekomen in de wedstrijd. Op het laatst heeft Feyenoord met zeven man op een lijn verdedigd en dan is het lastig.”

Schmidt vond dat PSV geen slechte wedstrijd speelde. ,,We kunuen er een boel van leren en hebben nog steeds een jonge ploeg. We moeten deze wedstrijden gebruiken om een stap vooruit te zetten. Bij de eerste goal moeten we de ruimtes in het strafschopgebied beter dichtzetten. We laten daar een speler zomaar vrij. We hadden het beter moeten doen bij de counters die daarna kwamen. Eigenlijk begonnen we heel goed en voor ons was het een verrassing dat Feyenoord zo defensief speelde.”

,,We hadden wel vier keer kunnen scoren”, vond Schmidt. ,,We hebben niet altijd de goede beslissingen genomen. We krijgen daarnaast te veel goals tegen, vind ik ook. Ik denk niet dat het een telkens terugkerend probleem is en deze wedstrijd kunnen we in de analyse gebruiken om ervan te leren. Ik kijk uit naar de komende duels, waarin we meer opties hebben en spelers terugkrijgen.” Mogelijk zijn volgende week Mario Götze en Cody Gakpo weer terug bij de ploeg.