PSV-trainer Schmidt geeft in aanloop naar topper tegen Feyenoord update over blessures, ziekenboeg nog even gevuld

Mohamed Ihattaren is terug bij de selectie. Hij was afgelopen dinsdag ziek en miste het duel met FC Emmen, maar kan gewoon spelen. Noni Madueke moet de komende weken nog wel toekijken met een spierblessure. Hij is vermoedelijk drie tot vier weken ‘out’. Mario Götze is er zondag ook nog niet bij. Hij keert eind volgende week terug in de teamtraining, zei Schmidt. Götze had na de winterstop spierklachten waarmee PSV geen enkel risico kan nemen, omdat de blessure eerst goed moet genezen. Te vroeg beginnen, zou verergering van de situatie kunnen betekenen.