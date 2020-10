PSV-trainer Schmidt heeft straks een compleet elftal voor het middenveld tot zijn beschikking

Op het moment dat Roger Schmidt volgende week in Zwolle de spelerspasjes van PSV doorbladert, is het aantal lege plastic hoesjes een stuk kleiner dan bij het vorige officiële duel. Vooral op het middenveld heeft de coach voorafgaand aan PEC-PSV ineens keuze te over. Nu de nieuwelingen Ibrahim Sangaré, Adrian Fein en Mario Götze zijn aangesloten, valt er elke week genoeg te wikken en wegen. Sangaré wacht nog op zijn werkvergunning, maar de verwachting is dat deze een van de eerstvolgende werkdagen arriveert. Fein is fit en Götze heeft nog een paar stappen te zetten om volledig wedstrijdklaar te worden.

Max traint

Achterin hoeft de coach waarschijnlijk niks te veranderen, omdat Philipp Max na zijn lichte spierblessure alweer meetraint. Centrale verdediger Jordan Teze moest deze week vanwege een positieve corona-test passen voor Jong Oranje, maar hoeft in principe maar 72 uur in quarantaine. Teze heeft geen klachten en als dat zo blijft, kan hij drie dagen na zijn positieve uitslag alweer de open lucht in. Deelname aan PEC-PSV hoeft geen probleem te zijn. De spelers van PSV worden regelmatig - voor elk officieel duel - getest op het virus dat de hele maatschappij nu al zeven maanden plaagt.

Verwachtingen managen

Vooral op het middenveld krijgt Schmidt enorm veel opties en hij zal de verwachtingen in zijn spelersgroep goed moeten managen. Voor een aantal PSV’ers kan het perspectief op speeltijd danig verslechteren of zelfs tijdelijk of permanent verdwijnen. De verrassende zetten op de slotdagen op de transfermarkt verklaarden ook waarom PSV bijvoorbeeld Michal Sadílek aan Slovan Liberec verhuurde. Voor beide partijen een uitstekende stap. Met het huidige geschut in Eindhoven zou de jonge Tsjech nauwelijks aan spelen toe zijn gekomen en nu kan hij zich bij een Europa League-deelnemer tóch ontwikkelen.

De interne concurrentie voor de middelste linie is hevig, waardoor een basisplek voor bijna niemand meer zeker is. De controleur aan de linkerkant kan bijvoorbeeld Sangaré zijn, maar ook Fein of Ryan Thomas. Aan de rechterkant is Pablo Rosario dit seizoen onomstreden geweest, maar ook hij kan zich nergens zeker van wanen. Als Götze op een gegeven moment vanaf de aftrap op het offensieve deel van het middenveld gaat spelen, is het de vraag of er bijvoorbeeld voor Mohamed Ihattaren basisplekken blijven komen. Hij zat voor het zinderende slot op de transfermarkt al op de bank. Datzelfde valt te zeggen over Noni Madueke, die voorin nog voorrang moet verlenen aan Eran Zahavi en Donyell Malen. Als iedereen fit is, krijgt Schmidt sowieso een bank om ‘U’ tegen te zeggen.

Gutiérrez

Op dit moment is niet iedereen inzetbaar. Marco van Ginkel heeft naar verwachting bijvoorbeeld nog enkele maanden nodig om zijn rentree te maken. Ook Érick Gutiérrez kan door een blessure pas over een paar maanden terugkeren. Is er voor hem met de huidige bezetting nog een positie? ‘Guti’ leek na de voorbereiding op weg naar een basisplek, maar moet ook gezien hebben dat PSV zich flink heeft versterkt. Voor spelers in de jeugdopleiding lijkt de trap op de weg naar boven momenteel een meter of tien boven de grond te hangen. Zij hebben echter Jong PSV als platform en zullen zich in de Keuken Kampioen Divisie moeten tonen om aanspraak te kunnen maken op trainingen met het eerste elftal.

Sterkste elf

Schmidt zal daar zeker naar kijken, maar stelt uiteindelijk gewoon de sterkste elf op bij het eerste elftal. Hij wordt ten principale afgerekend op overwinningen, waarbij de transferbalans of doorstroming van eigen jeugd geen onbelangrijke bijzaken kunnen zijn.

Elf namen voor het middenveld, en als het echt moet nog meer

Indien wedstrijdfit beschikbaar voor de vier plekken als defensieve en offensieve middenvelder bij PSV: Thomas, Sangaré, Gutiérrez (nog enkele maanden geblesseerd), Hendrix, Götze, Rosario, Ihattaren, Gakpo, Madueke, Fein, Van Ginkel (naar verwachting nog enkele maanden van rentree verwijderd), Mauro Júnior. Zelfs Olivier Boscagli heeft dit seizoen (kortstondig) gespeeld op een defensieve plek op het middenveld. Madueke, Ihattaren en Gakpo speelden ook op de diepste twee posities van PSV. Madueke deed dat vanaf de voorbereiding zelfs meestentijds, dus hij hoeft niet per se als middenvelder geteld te worden.