PSV-trainer Schmidt neemt Ihattaren mee naar Granada, Mauro Júnior ontbreekt

Cody Gakpo neemt sluiproute naar de top; bondscoach Frank de Boer kan moeilijker om hem heen

27 november Van de 528 voetballers die deze week in een Europa League-duel in de basis startten, was Cody Gakpo een van de vier uitverkorenen die speler van de vierde speelronde kon worden. Waarom? Gakpo was in de wedstrijd tegen PAOK Saloniki de man die PSV de goede kant opstuurde en onderstreepte dat met een goal en assist. PSV was er goed mee en won nog met 3-2.