PSV trapt seizoen af met gelijkspel in oefenduel tegen Sion: 0-0

Transfer bevestigd: PSV verliest grote belofte Angelino al na een jaar aan Manchester City

20:12 PSV had in de zomer van 2017 en de daaropvolgende winter moeite om een nieuwe linksback aan te trekken. Met de komst van de Galiciër José Ángel Esmorís Tasende – alias Angeliño - leken de problemen in Eindhoven voor jaren opgelost. Leken, want na een fraai seizoen vertrekt de 22-jarige Spanjaard weer naar Manchester City.