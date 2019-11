PSV treft amateurs GVVV in tweede ronde bekertoernooi

Dumfries legt de vinger op de zere plek bij PSV: ‘Wij zijn PSV en dat stralen we niet uit’

22:21 Denzel Dumfries was na afloop van Sparta-PSV (2-2) snoeihard in zijn analyse richting zijn team en spaarde ook zichzelf niet. ,,Wij zijn PSV en spelen voor het kampioenschap. Ik mis de uitstraling die daarbij hoort. Het wordt tijd dat we elkaar eens goed de waarheid zeggen.”