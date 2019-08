PSV treft met Apollon Limassol eerste club uit Cyprus

PSV bevestigt de komst van ervaren spits ‘Mi-tro-goooool’

15:55 PSV heeft de komst van spits Konstantinos Mitroglou (31) bevestigd. De aanvaller is direct opgenomen in de selectie van Mark van Bommel. Hij wil het team helpen in de titelrace voor dit seizoen en proberen om een bijdrage te leveren om PSV ook internationaal lang mee te laten doen.