PSV trekt de integriteit van arbiter Higler in twijfel

De jury - in de vorm van de tuchtcommissie van de KNVB - doet vrijdagmorgen om tien uur uitspraak en hoorde het gekrakeel zonder mondelinge of zichtbare vooringenomenheid aan. PSV zou al zwaar genoeg gestraft zijn, zo vond operationeel directeur Peter Fossen van PSV. Higler maakte er in de wedstrijd toch al een potje van en helemaal bij de rode kaart voor Lozano, stelde hij onder meer. Voor ongeveer dezelfde overtreding in dezelfde wedstrijd (Reza - Isimat) zou hij niet hebben gefloten, op een ander veld gebeurde het ook niet (bij PEC-Ajax) en juist de tegenstander van Lozano (Lucas Woudenberg, red.) zou een overtreding hebben gegaan.

Integriteit

Aanklager

De aanklager toonde wel begrip voor het feit dat PSV misschien benadeeld is nu tijdens een andere wedstrijd (PEC-Ajax uiteraard) geen rode kaart was uitgedeeld in een soortgelijke situatie. PSV riep de tuchtcommissie op een einde te maken aan rechtsongelijkheid, willekeur en competitievervalsing. Vrijspraak voor Lozano, zo wil de club. Vier duels is de eis van de aanklager, die vindt dat Lozano geslagen heeft en niks wil weten van valse of onbruikbare verklaringen van Higler en zijn assistent Polman.