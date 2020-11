PSV trekt met Univé een grote verzekeraar als sponsor aan

Voor PSV is Univé een welkome sponsor, die voor drie jaar tekent en tijdens de totale contractperiode naar verluidt bijna een miljoen euro in de Eindhovense club steekt. Commercieel directeur Frans Jansen van PSV kan geen bedragen bevestigen. Hij had al langer de wens om een verzekeraar te strikken voor PSV en is blij dat dat is gelukt. ,,Univé was vanaf het begin van onze contacten onder de indruk van het Brainport-verhaal en de manier waarop we hier samenwerken. Ik denk dat het zonder onze coöperatie met Brainport niet was gelukt om tot overeenstemming te komen.”