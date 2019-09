PSV-twitteraars over de metamorfose bij hun club: ‘PSV heeft goede zaken gedaan’

De grootste ‘fanschare’ van het Twitterkwartet heeft @GARRINCHA_, die onder de naam Jarno Waebeke bij de burgerlijke stand is ingeschreven. De al jarenlang op respectabel amateurniveau actieve voetballer geldt als kritisch, deskundig en goed gedocumenteerd. Normaal gesproken tweet hij met veel nuance, maar aan een enkele rauwe vaststelling ontbreekt het in zijn twitterhistorie ook niet, waarbij hij de sociale maat blijft bewaken. Dat alles maakt dat hij ook buiten Eindhoven een populaire ‘twitteraar’ is. ,,PSV heeft goede zaken gedaan”, denkt hij. ,,Als ik dan toch een zwakke plek in de selectie moet aanwijzen, dan ligt die denk ik in het blok van twee voor de defensie. Érick Gutiérrez kent een sterke seizoensstart, maar idealiter heb je naast hem iemand waar je wat meer van op aan kunt dan van Pablo Rosario. Hij is goed begonnen in het vorige seizoen, maar heeft het vanaf de winter moeilijker. De alternatieven voor hem zijn nu Ryan Thomas en Ibrahim Afellay, waarbij het bij allebei afwachten is hoeveel ze kunnen brengen in de komende periode.”



Volledig scherm Steven Berghuis bleef bij Feyenoord. Jarno Waebeke, alias @GARRINCHA_, had hem graag naar PSV zien komen. © BSR Agency

Wat hij anders had gedaan? ,,Als individu heb je nooit dezelfde knowhow als het collectief binnen PSV over de spelersmarkt. Ik had erg graag Steven Berghuis als eerste versterking zien komen voor de voorhoede. Dit zou dan in plaats van Bruma zijn geweest op dat moment, van wie ik wel hoge verwachtingen heb overigens. Ik denk dat Berghuis zelf ook graag wilde komen, maar denk dat hij nu zo lang moest wachten op een eventuele verkoop van Lozano dat de druk bij Feyenoord wat te hoog werd voor hem. Verder denk ik dat PSV vooral veel hele begrijpelijke en goede acties heeft ondernomen op de markt.”

Klein Entink

Een van de fanatiekste PSV-supporters op sociale media is Rik Klein Entink, inmiddels ook goed voor ruim drieduizend volgers op Twitter. Hij maakt van zijn hart (lees: clubvoorkeur) bepaald geen moordkuil en in spannende tijden lopen de gemoederen rond zijn account een enkele keer op. De rivaliteit tussen PSV en Ajax is via zijn ‘mentions’ weleens zichtbaar en hij doet zelf ogenschijnlijk ook niet altijd moeite om de strijd uit de weg te gaan. En toch: Op het moment dat Ajax eerder dit jaar de halve finale van de Champions League bereikte, was hij er ook bliksemsnel bij om de Amsterdamse fans te feliciteren. Het is zeker niet zo dat Klein Entink alleen maar los uit de heup schiet. Hij is vaak beter op de hoogte van het laatste PSV-nieuws dan van het saldo op zijn bankrekening. Terug naar de inhoud: Klein Entink ziet bij PSV de verbinding tussen de aanval en de rest van de ploeg nu nog als punt van zorg. ,,Ik had misschien iets meer aan de positie van nummer tien gedaan, denk ik. We hebben daar nu allemaal heel aanvallend ingestelde spelers staan, waardoor de connectie in het elftal tussen defensieve en offensieve spelers soms wat weg lijkt. Of het inlijven van Steven Berghuis daarvoor de oplossing was geweest? Ik zie hem ook veel meer als aanvaller en had liever een type-Van Ginkel nog in de selectie gezien. Iemand die ook scorend vermogen en diepgang heeft en een echte allrounder is. Er zijn nu wel de nodige alternatieven, waarbij het afwachten is wie straks een rol kan opeisen. Al bij al heeft PSV gewoon goed werk geleverd denk ik. Ik heb ook hoge verwachtingen van Timo Baumgartl en denk dat Mark van Bommel nu wat meer durft te vertrouwen op de defensie. Misschien dat dat elders in het elftal ook tot een aantal aanpassingen in de speelwijze kan leiden.”

Volledig scherm De PSV-twitteraars vonden het inlijven van Konstantinos Mitroglou door PSV een grote verrassing. © BSR Agency

‘Platte’

Dan naar de onvermijdelijke @plattekar, binnen PSV-kringen een populaire bevolker van het social media-gebeuren en volop actief op Twitter. René Keuzenkamp uit Wijk bij Duurstede is de man die ooit het account bedacht en ook bekend van het ‘PlattePointsSystem’, waarmee hij beoogde transfertargets van PSV beoordeelt. Hij wil nogal eens de lolbroek uithangen en doet zich een enkele keer wat minder deskundig voor dan hij daadwerkelijk is. De Twittercoryfee ‘Platte’ houdt blijkens zijn online-kreten van liefde en borrelen, maar is ook niet te beroerd om online soms een bescheiden brandje aan te steken. Om het vuur vervolgens snel weer met wat positiviteitswater te blussen. Zijn voetbalvisie spreekt de nodige supporters aan, getuige zijn behoorlijke schare volgers. Hoe PSV ervoor staat? ,,Ik denk dat het een goede periode voor de club is geweest”, zegt hij. ,,Ik zou zelf op de plek van Rosario liever nog een wat meer ervaren middenvelder hebben gezien in plaats van hem. Maar goed, PSV heeft - ietwat gechargeerd - ongeveer achttien spelers voor die positie omdat er ook nog een paar spelers aan het terugkomen zijn. Ik snap ook wel dat niet alles kan en dat het misschien niet logisch was om hier in te grijpen en hoop eigenlijk vooral dat Rosario het weer beter gaat doen. Jeroen Zoet lijkt gelukkig weer in vorm te raken. Voor mijn gevoel zat de situatie bij PSV een maand geleden tegen een keeperswissel aan, maar nu lijkt Zoet zelf de boel weer ten goede te keren.” Net als Klein Entink is Keuzenkamp enthousiast over Baumgartl. ,,Hij lijkt nu al de defensie te kunnen binden.” Of hij eerder had moeten komen? Klein Entink: ,,Hij had zijn strandlaken nog niet eens om toen PSV al aan de voorbereiding begon.” Hij is het roerend eens met Keuzenkamp, die het te makkelijk vindt om bij de verloren tweestrijd met FC Basel alleen naar Derrick Luckassen te wijzen. ,,Anderen hebben ook fouten gemaakt in die wedstrijd en als Steven Bergwijn scoort hebben we het nergens over”, zegt Keuzenkamp. Voor hem en de anderen is het binnenhalen van de ervaren aanvaller Konstantinos Mitroglou misschien wel de grootste verrassing van de zomer.

Volledig scherm Het is onzin om de schuld van het echec bij FC Basel volledig bij Derrick Luckassen te leggen, vinden de PSV-twitteraars. © BSR agency

‘Provie’

Eric Provaas is de laatste PSV-twitteraar, die wordt geconsulteerd tussen een aantal bekende namen van de PSV-gemeenschap op Twitter. Hij mag omschreven worden als een supporter die misschien wel alle clubs zich zouden toewensen. Zijn liefde voor PSV is groot en hij reist de ploeg met regelmaat achterna, maar dat betekent zeker niet dat ‘Provie’, ook bekend om de pet die hij steevast draagt, alles maar voor zoete koek slikt. Gaat er in zijn ogen iets mis bij PSV, dan laat hij niet na om dat te melden. ,,Binnen de mogelijkheden die PSV heeft, is het goed gegaan in deze zomer”, geeft hij aan. ,,PSV is aangelopen tegen het feit dat er heel vroeg spelers aangetrokken moesten worden, terwijl de meeste Zuid-Europese clubs nog lang niet waren begonnen. PSV joeg op voetballers die net uit toernooien kwamen, of half waren begonnen. Daar heeft de ploeg tegen FC Basel in de Champions League-voorronde zeker last van gehad. Het is echt frustrerend dat we toen niet konden rekenen op een goede Daniel Schwaab, maar hij heeft eerst voor zijn privé-situatie gekozen en dan past begrip. De slechte periode van Jeroen Zoet hielp ons uiteraard ook niet. Voor de rest is het denk ik binnen de mogelijkheden die PSV heeft heel goed gegaan. John de Jong heeft me positief verrast en ik vind het ook erg prettig hoe hij zich presenteert. De lastigere vragen gaat hij niet uit de weg en dat is top.” Provaas vindt het aanwijzen van Rosario als ‘tweede aanvoerder’ wat vreemd. ,,Had hem dan maar eerste aanvoerder gemaakt. Nu kwam het wat raar over, maar goed. We zullen zien hoe het in de loop van het seizoen gaat. Ajax is in mijn ogen wel favoriet, maar PSV kan wel degelijk verrassen. Ik zie wel weer een duidelijke top-twee ontstaan. Onze selectie is breed en het wordt druk als iedereen fit is, maar in de drukke Europa League-weken gaat het ons juist helpen.”

Details zijn normaal gesproken bepalend in de kampioensrace en dat zeggen naast Van Bommel ook Klein Entink en Keuzenkamp. ,,Een punt of tachtig tot vijfentachtig moet dit seizoen weer haalbaar zijn”, denkt Klein Entink. ,,En dan is het net als vorig jaar afwachten of dat genoeg is. Blessures of schorsingen op het verkeerde moment en een gelukje of pechje hier en daar kunnen enorm bepalend zijn. De verschillen zijn niet groot denk ik.”

‘Garrincha’