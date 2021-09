PSV-uitblinker Cody Gakpo blij met winnende kopbal van Marco van Ginkel: ‘Niemand speelt expres minder goed bij ons’

Volgens de aanvaller was de tegenstander scherper dan PSV. Hij nam na rust een voortrekkersrol en mede daardoor won PSV alsnog. ,,Ik denk dat we heel goed bezig waren dit seizoen. Nu we een dreun van Feyenoord hebben gehad, kan het niet zo zijn dat we elke keer zo gaan winnen.” Gakpo denkt dat hij gewoon negentig minuten per wedstrijd kan spelen. ,,We zijn professionals en als ik zondag negentig minuten had gespeeld, had dat nu ook gekund. Ik ben in ieder geval heel blij met de kopbal van Marco van Ginkel, waardoor we hier de drie punten pakken. Ajax doet het momenteel heel goed, maar wij pakken nu ook de punten. Uiteindelijk gaat het daar wel om.”