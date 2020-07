PSV-UNA: Na 145 dagen rolt de bal weer tussen 11 PSV'ers in competitie

Eindelijk gaat het bij PSV weer over echt voetbal, zullen de liefhebbers verzuchten. Na bijna vijf wedstrijdloze maanden rolt vanavond een bal tussen elf mannen in Brainport Eindhoven-shirt en elf van de allerbeste amateurvoetballers in de regio. PSV-UNA is in sportief opzicht natuurlijk een tamelijk onbeduidende wedstrijd, maar de symbolische waarde is enorm. Alleen langdurig geblesseerde spelers weten wat het is om 145 dagen niet in competitie te zijn. Wie in de kracht van zijn leven fit is, wordt ongedurig van zo'n lange periode zonder noemenswaardige krachtmeting.

Eerste tussenbalans

Trainer Roger Schmidt van PSV heeft twee weken kunnen werken met zijn huidige groep en kan na het potje tegen de Veldhovenaren heel voorzichtig een eerste tussenbalans opmaken. Niet meer dan dat, omdat hij komende week tijdens het trainingskamp in Duitsland nóg beter de kans krijgt om de ploeg te leren kennen en een paar wedstrijden van dichtbij kan zien. Een voorname uitdaging is nog om samen met technisch manager John de Jong ongeveer drie versterkingen te halen, die van dit PSV een serieuze kampioenskandidaat maken. In Eindhoven leeft het idee dat Schmidt en zijn trainersteam voor een serieuze revolutie kunnen zorgen en met het huidige materiaal meer kunnen presteren dan vorig jaar. Dat enkele versterkingen nodig zijn, wordt zeker ook onderkend.

Volledig scherm Donyell Malen, een van de belangrijkste troeven van PSV. © Getty Images

Partijvorm

Voorin is het de vraag of Donyell Malen acht maanden na zijn onfortuinlijke aftocht in De Kuip zijn rentree kan maken. De 21-jarige spits is heel ver in zijn revalidatie, maar bleef vorige week nog wel uit de partijvorm tijdens de training. Als Malen nog enigszins wordt ontzien, moeten Sam Lammers en Maxi Romero mogelijk de kar voorin trekken. Centrale verdediger Armando Obispo komt ook terug van een lichte blessure en het is afwachten of hij vrijdagavond in actie komt. Alle 25 selectiespelers van PSV deden begin deze week in ieder geval mee aan een conditietest op De Herdgang, wat erop wijst dat er geen zware kwetsuren in de selectie zijn.

Grootste knelpunt in de groep lijkt opnieuw de positie van linksback, de afgelopen jaren al vaker een pijnpunt. Met bijvoorbeeld Olivier Boscagli, Nick Viergever, Jordan Teze en Jong PSV'er Chris Gloster zijn er voldoende opties voorhanden, maar op papier zijn het op voorhand niet direct de troeven waarin de achterban het grootste vertrouwen heeft. Viergever was onder de vorige trainers normaal gesproken een man voor een rol in het centrum en moet daarvoor met het aanstormende talent Obispo afrekenen.

Potentiële verrassingen

Sinds de komst van Schmidt ging het ook veel over potentiële verrassingen. Wie weet zich in de huidige spelersgroep snel omhoog te werken in de pikorde? Naast Romero staan bijvoorbeeld Mauro Júnior en Dante Rigo te popelen om hun kunnen te tonen. Mauro was onder Phillip Cocu al kortstondig doorgedrongen tot de basisploeg en heeft vanaf zijn eerste stageperiode altijd aangegeven dat hij per se in Eindhoven wil slagen en in de voetsporen van beroemde landgenoten wil treden.

Schmidt zal naar verwachting twee verschillende ploegen 45 minuten laten aantreden, zoals hij volgende week in Duitsland twee formaties een vol duel kan laten spelen tegen respectievelijk SC Verl en KFC Uerdingen 05.

Volledig scherm Eerder deze week ondergingen de PSV'ers een conditietest. © videostill