PSV-UNA wegens positieve corona-test bij UNA afgelast, UNA vertrekt direct vanaf De Herdgang

videoPSV en UNA zouden vrijdagavond op trainingscomplex De Herdgang van PSV tegen elkaar oefenen, maar de wedstrijd is afgelast. Er is een positieve coronatest bij UNA. Een jonge speler van de Veldhovense ploeg kreeg in de bus op weg naar het duel met PSV te horen dat hij positief getest is op het coronavirus. Hij was een paar dagen geleden getest en daaruit kwam geen betrouwbare uitslag. Vrijdag vond opnieuw een test plaats en daarvan was de uitslag positief.