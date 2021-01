PSV vecht maar een halve wedstrijd voor de titel en verdient dus helemaal niks

Zahavi maakt 5000ste PS­V-tref­fer in eredivisie: een duik in de statistie­ken

10 januari Het doelpunt van Eran Zahavi in de openingsfase van de kraker tegen Ajax was het 5000ste doelpunt van PSV in de eredivisie. Een mijlpaal die alleen de Amsterdammers ook hebben bereikt. Op 2 september 1956 was Coen Dillen de eerste PSV’er die scoorde in de eredivisie, uit bij MVV Maastricht. In totaal maakten 377 spelers een doelpunt voor PSV in de eredivisie. Een duik in de statistieken van die 5000 goals.