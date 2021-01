PSV-verdediger Derrick Luckassen kan zijn loopbaan in Turkije vervolgen

VVV-thuis is meestal appeltje-ei­tje voor PSV

22 december PSV treft met VVV dinsdagavond bij het slotakkoord voor kalenderjaar 2020 een van de favoriete thuistegenstanders. De afgelopen vijftien edities wonnen de Eindhovenaren veertien keer. Eenmaal was er een gelijkspel, in 2009. VVV won in 1958 voor het laatst in het Philips Stadion. Zelfs tijdens de hoogtijdagen eind jaren tachtig lukte het nimmer om bij PSV een zege te pakken.