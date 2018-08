PSV verdient in een klap 35,2 miljoen euro met plaatsing voor de Champions League

Jorrit Hendrix: 'Zij moeten twee keer scoren, we kunnen iets verwachten'

29 augustus Jorrit Hendrix gaf daags voor het duel met BATE Borisov in Eindhoven aan dat de Wit-Russen wellicht opnieuw in het begin van de wedstrijd het heft in handen willen nemen. ,,Ik denk dat de vorige wedstrijd is gebleken hoe BATE is gestart. Ze zullen twee keer moeten scoren om verder te komen. We kunnen zeker iets van ze verwachten, maar wij zullen ons daar goed op voorbereiden."