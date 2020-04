PSV verhoogt prijs van seizoenskaarten niet: ‘Meer van supporters vragen nu niet gepast’

,,We weten allemaal wat er op dit moment gaande is”, zegt Janssen. ,,Er is veel onzekerheid en een verhoging kan nu dus niet aan de orde zijn.” In 2018 verhoogde PSV de prijzen ook niet, zodat het nu voor de tweede keer in drie jaar gebeurt dat de prijzen worden bevroren.

Stabiele factor

PSV en ook de andere eredivisieclubs onderzoeken op dit moment de regelingen voor het geval de laatste thuiswedstrijden van het seizoen eventueel nog zonder publiek gespeeld zouden kunnen worden. Er is dan sprake van overmacht en de club heeft dan door gesloten stadionpoorten in juridische zin niet kunnen presteren richting de jaarkaarthouders. Heel veel supporters hebben al laten doorschemeren dat ze geen geld terug hoeven, al kijken de clubs wel naar mogelijkheden om eventuele compensatie toe te passen. Dit zou mogelijk kunnen in de vorm van vouchers voor toekomstige duels, maar er is nog geen zekerheid te geven. ,,Voor iedere club zijn de gevolgen van de corona-crisis anders”, zegt Janssen. ,,We zijn onze supporters in ieder geval buitengewoon dankbaar dat ze ons massaal willen blijven steunen.”