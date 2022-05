PSV verhuurt Timo Baumgartl nog een jaar aan Union Berlin

Baumgartl heeft nog een contract tot medio 2024 bij PSV. Hij was dit seizoen succesvol bij Union, maar afgelopen week werd een naar bericht over hem bekend.



Bij Baumgartl werd recent een tumor verwijderd en hij herstelt daarvan nu. PSV en Union wilden hem de ruimte geven en in zakelijk opzicht is nu gekozen voor een extra jaar huur. Union had een koopoptie voor 3,5 miljoen euro, maar deze is dus nog niet gelicht.