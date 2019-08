PSV verkoopt Bart Ramselaar aan FC Utrecht

Ramselaar wordt verkocht en bedragen zijn nog niet bekendgemaakt. De verwachting is ook niet dat dat gaat gebeuren. Zodra FC Utrecht alle formaliteiten inclusief een medische keuring heeft afgerond, kan hij worden gepresenteerd. Ramselaar kwam in 2016 voor 4,3 miljoen euro ook van FC Utrecht naar PSV, waarmee hij eenmaal landskampioen werd. PSV was bereid om een verlies op de transfer te nemen, meldde VI deze week al. Hij had in kampioensseizoen 2017-2018 een belangrijke bijdrage, met 17 duels in de basis in de eredivisie.