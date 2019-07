PSV verkoopt Matthias Verreth (21) aan Waasland-Beveren

Verreth had bij PSV geen uitzicht op een snelle sprong naar het eerste elftal en pakt nu in België zijn kans. Hij volgt bij de ploeg Aleksandar Boljevic op, die onlangs naar Standard Luik vertrok.

Over de transfersom is niets bekend gemaakt, maar naar verwachting incasseert PSV een aantal tonnen voor Verreth en mogelijk is sprake van een doorverkooppercentage.