PSV verkoopt Michal Sadílek voor stevige som aan FC Twente en heeft kans op meer

PSV heeft namelijk een doorverkooppercentage over eventuele transferwinst in de toekomst bedongen, dat vermoedelijk ergens in de buurt van de 10 á 15 procent ligt. PSV haalde Sadílek in 2015 vanuit Tsjechië naar Nederland en hij brak eind 2018 door in het eerste elftal. Toenmalig trainer Mark van Bommel liet hem debuteren en was lovend over zijn kansen. Wat vooral opviel was dat Sadílek een uitstekende mentaliteit aan de dag legde en op inzet geen seconde verzaakte.