PSV verkoopt Ritsu Doan waarschijnlijk aan Arminia Bielefeld bij handhaving in de Bundesliga

Peesjevee-pod­cast: ‘Schrijf Maxi Romero niet af, hij kan zeker nog een Sch­midt-spits worden bij PSV’

9 maart Veel nabeschouwingen na de overwinning van PSV op Fortuna Sittard waren gewijd aan de spitsen van PSV. Eran Zahavi is op dit moment in uitstekende vorm en Donyell Malen is even op zoek naar een goal. PSV-watcher Rik Elfrink geeft in de Peesjevee-podcast aan dat hij daarnaast nog steeds denkt dat Maxi Romero in de toekomst een goede spits voor het systeem van Roger Schmidt kan zijn.