PSV verlangt enorm naar een terugkeer bij de Europese elite en wil ultieme kans pakken

door Rik Elfrink

Een finale. Erop of eronder. Alles of niets. De dood of de gladiolen. Al dat soort teksten zijn gecombineerd van toepassing op het duel dat PSV dinsdagavond in eigen huis speelt. Als het lukt om Benfica te verschalken, lonken zonnige maanden en heeft de club onverwacht snel de aansluiting met de Europese top weer gevonden.