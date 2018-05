PSV verlengt contract met middenvelder Laros Duarte (21) tot 2020

Duarte speelde dit seizoen bij Jong PSV en werkte een verrassend goed seizoen af, waarin hij voor het elftal belangrijk was. De afgelopen weken trainde hij ook een paar keer bij het eerste elftal mee en het is zeker niet ondenkbaar dat hij in de komende voorbereiding een kans krijgt bij PSV 1.

Het contract van Duarte liep deze zomer af. PSV had in een eerder stadium al aangegeven graag door te willen met de Jong PSV'er, die dit seizoen afrekende met blessureleed in een eerdere fase bij PSV. Sinds 2015 is hij in Eindhoven actief.