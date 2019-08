PSV verlengt contract van Donyell Malen tot 2024: ‘Ik weet zeker dat ik hier nog veel kan leren’

PSV nadert deal met linksback Chris Gloster

19:10 Het wijst erop dat linksback Chris Gloster op weg is naar PSV. Duitse media melden dat de komst van de 19-jarige Amerikaan van Hannover 96 al zeker is, maar een volledig akkoord is er nog niet. De onderhandelingen gaan wel de goede kant op. Het gaat alleen nog om details.