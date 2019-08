PSV verliest 46 eredivisiegoals en 29 assists: Wie staat dit seizoen op?

En nu? PSV wil de transfermarkt nog op om wat extra aanvallende zekerheid en ervaring bij te kopen, maar ook de overgebleven spelers wacht een zware taak om het verlies aan goals en assists op te vangen. Van de spelers die de andere 52 eredivisiegoals vorig seizoen maakten, is Gastón Pereiro (hij maakte er 10 van de 52) ook nog eens geblesseerd. Het lot van PSV ligt wat betreft het rendement nu onder anderen in handen van Donyell Malen, Armindo Bruma en Steven Bergwijn. PSV verlengde de contracten van Malen en Bergwijn en tastte daarvoor - net als bij de koop van Bruma - diep in de buidel, waardoor hun status verandert.



Bergwijn was al een van de spelers die de druk op zijn schouders had en nu komt het andere duo daarbij. Cody Gakpo krijgt dit seizoen in principe de rol die Donyell Malen in 2018-2019 had en zal dus vaak te zien zijn, maar niet altijd als basisspeler. Of hij moet zelf meer af weten te dwingen. Daarnaast kan Mohamed Ihattaren voor goals zorgen, maar hij moet dat als 17-jarige kunnen doen zonder de druk van het ‘moeten’ te voelen. Op papier nu al het lot van PSV in zijn handen leggen, zou niet alleen onrealistisch maar ook unfair zijn.