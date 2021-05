PSV vertrouwt belangrijke klus toe aan routinier Theo Lucius

PSV gaat snel om tafel met Marco Van Ginkel, die een aanbieding tegemoet kan zien

19 mei PSV gaat snel om tafel met Marco van Ginkel om te praten over de toekomst. De 28-jarige middenvelder wil graag in Eindhoven blijven en de club wil hem graag behouden. Er is nog geen officiële aanbieding gedaan, maar die zal er in ieder geval mondeling snel komen.