PSV vertrouwt nu op Ernest Faber, die overwinningen en rust moet brengen

Afellay kritisch na ontslag Van Bommel: ‘We moeten goed in de spiegel kijken’

16 december Ibrahim Afellay noemt het gedwongen vertrek van Mark van Bommel als coach bij PSV een ‘enorme domper’. ,,We zijn hier allemaal verantwoordelijk voor, we moeten goed in de spiegel kijken en bij onszelf te rade gaan. Hoe we nu presteren, kan natuurlijk niet. We moeten het snel rechtzetten.”