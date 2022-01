PSV verwacht in het voorjaar duidelijkheid over toekomst met of zonder Roger Schmidt

Schmidt is sinds medio 2020 trainer bij PSV en won in die periode eenmaal de Johan Cruijff Schaal. In aanloop naar de topper tegen Ajax is hij met zijn ploeg de koploper in de eredivisie. Daarnaast zit PSV in de kwartfinale van het bekertoernooi en heeft PSV nog een mogelijkheid om zich te plaatsen bij de laatste zestien van de Europa Conference League.