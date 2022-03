PSV verwacht Mauro Júnior en Götze in Kopenhagen aan boord te hebben

Na Champions League-voorrondes tegen Galatasaray, FC Midtjylland en Benfica belandde PSV dit seizoen in de groepsfase van de Europa League. Daarin werd de club tussen AS Monaco, Sturm Graz en Real Sociedad derde. In de zogeheten tussenronde van de Conference League wipte het team van Schmidt over Maccabi Tel-Aviv heen, waarna FC Kopenhagen uit de loting kwam. Thuis werd het vorige week 4-4, zodat PSV in reguliere tijd of verlenging een zege nodig heeft of met strafschoppen moet zien te winnen. Daarop is dinsdag in Eindhoven getraind. De laatste uitgoal van de Denen telt bij een gelijke stand niet meer dubbel.