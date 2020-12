PSV verzekert zich met historische zege op Granada van Europese overwintering

PSV viert bescheiden feestje na winst in Granada en overwinte­ring in Europa League

3 december PSV vierde donderdagavond een bescheiden feestje in Granada, nadat de ploeg zeker was van overwintering in Europa. Donyell Malen sprak na afloop in gesprek met RTL al over een teamprestatie en loofde de aanval die voorafging aan zijn goal.