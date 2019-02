PSV vindt besloten trainingen nodig om aan speelwijze te werken: ‘Medialandschap is veranderd’

PSV is na de winterstop ‘niet ingekakt’, vindt Mark van Bommel

13:37 Hoewel Mark van Bommel begrijpt dat de perceptie niet overal zo is, vertelt zijn gevoel hem dat PSV na de winterstop beter speelt dan voor de winterstop. ,,Voor het oog lijkt het wat meer alsof wij in fases de wedstrijd weggeven, maar voor mijn gevoel spelen we zelfs beter dan voor de winter.”