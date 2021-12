PSV vindt dat Max Verstappen veel meer verdient dan een bosje rozen in een leeg Philips Stadion

PSV staat voor raadsel met Madueke, blessures dwarsbomen opmars van de jonge Brit

De tegenvallers stapelden zich deze week in Spanje op bij PSV, dat mede door een nieuwe spierblessure van Noni Madueke aangedaan San Sebastián verliet en vrijdag weer in Eindhoven was. Dit seizoen leek het jaar van dé doorbraak van de 19-jarige Brit te worden, maar zijn lichaam werkt voorlopig niet mee. PSV staat voor een raadsel, omdat alles is geprobeerd om Madueke verantwoord en op topniveau te laten terugkomen.

